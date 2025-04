SERIE C: Foggia, via l’allenatore ed il Direttore Sportivo

Ribaltone in casa Foggia quando si avvicina l’ultima giornata di Serie C. I dirigenti dei satanelli (attualmente a +1 in classifica sulla Casertana diciassettesima) hanno deciso di cambiare guida tecnica prima della sfida in casa dell’AZ Picerno, con l’auspicio di evitare la disputa dei playout salvando il professionismo. Non solo. Via anche il Direttore Sportivo Luca Leone. “Il Calcio Foggia 1920 comunica l’esonero del DS Luca Leone e dell’allenatore Luciano Zauri – si legge nella nota diffusa dal club rossonero –. A Leone e Zauri il club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali. Inoltre, comunica che la guida tecnica della prima squadra è affidata al mister dell’Under17 rossonera Antonio Gentile”.

