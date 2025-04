TOSCANO: “Gruppo solido. Comincia adesso il vero percorso del Catania”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano rilascia alcune dichiarazioni a Globus Television analizzando lo scenario in casa rossazzurra in vista dello svolgimento dei playoff per la promozione in Serie B:

“Mi piace sottolineare la crescita della squadra. A Potenza, campo difficile contro un avversario che produce e segna tanto, non era facile. Devo fare i complimenti ai ragazzi. Avere tutti a disposizione ti permette anche di effettuare dei cambi tecnici, tattici e fisici”.

“Da un pò di tempo vedo la squadra che anche fuori dal campo sta diventando un gruppo solido, i ragazzi stanno bene sia in campo che fuori e questo ti aiuta nei momenti di sofferenza, a stare sempre dentro la partita con la consapevolezza di poterla vincere lo stesso, a prescindere dalle difficoltà dell’avversario perchè sai di potertela giocare con chiunque da qui alla fine. Abbiamo ritrovato lo spirito d’inizio anno, nel salvataggio di Sturaro a Potenza ho visto la fotocopia dell’intervento difensivo effettuato nella gara interna che vincemmo col Benevento. Quello spirito ci faceva e fa produrre risultati”.

“Il nostro campionato poteva essere migliore? Non dobbiamo dimenticare da dove si arriva. Per me, sulla base di come si era messa quest’anno e delle difficoltà incontrate, il quinto posto rappresenta un risultato straordinario. A me per primo piace vincere, ma poi devi contestualizzare le annate. Ripeto, campionato straordinario per me perchè tante società blasonate sono partite per vincere i campionati e oggi si ritrovano a fare i playout o nei bassifondi della classifica. L’esempio è anche quello del Catania della passata stagione”.

“Se non sei bravo a tenene a galla certe situazioni ed a gestire certe dinamiche nei momenti difficili, in una piazza come Catania dove le aspettative sono alte rischi di affondare. Bravi, invece, sono stati i ragazzi a credere sempre in quello che stavamo facendo e anche l’ambiente a venirci di nuovo dietro, a sostenerci, a credere in noi stessi. Questo ci ha ripagato ma ancora non abbiamo fatto niente perchè adesso comincia il vero percorso del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***