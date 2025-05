IERARDI a Telecolor: “Contento per il gol, errori difensivi ai playoff si pagano. Dobbiamo stare attenti”

Oggi in versione goleador, Mario Ierardi ha commentato la vittoria dei rossazzurri contro il Giugliano ai microfoni di Telecolor:

“La partita è andata bene, sono contento del gol segnato. Noi abbiamo sbagliato qualche scalata, e questi errori ai playoff si pagano: dobbiamo cercare di non commetterli più se vogliamo fare bene. La rosa è ampia, siamo tutti calciatori importanti e quando non ero al meglio ci stava che non giocassi. Stiamo lavorando tanto, abbiamo tanta qualità”.

“Il Potenza? Dobbiamo ripeterci rispetto alla partita di campionato: giochiamo in casa e dobbiamo dire la nostra davanti al nostro pubblico, abbiamo due risultati su tre per il passaggio del turno. Il mio gol? Credevo che il difensore avversario mi sarebbe venuto incontro invece appena ho visto che era rimasto fermo ho pensato di tirare ed è arrivato il gol. Dove migliorare? Nella gestione della palla, a volte siamo frenetici e spendiamo troppe energie. Un po’ di giro palla in più ci farebbe respirare e migliorare le nostre prestazioni”.

