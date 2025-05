LA SICILIA: “Catania-Potenza, quattromila tagliandi staccati in quattro ore”

“La gara comincerà alle 20 e in poche ore almeno 15mila persone (ma forse, stavolta, molti di più) dovranno cliccare online o recarsi al botteghino”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Potenza. “Lo sprint di ieri pomeriggio è cominciato alle 16 e dopo quattro ore erano all’incirca 4mila i biglietti venduti”, con anche 50 tifosi del Potenza ad avere già acquistato il tagliando. “Non è importante il numero finale – che resta fuori concorso per le altre piazze della Serie C – quanto l’apporto di calore e di colore che i catanesi daranno come sempre alla squadra”. Basta riguardare “le foto delle coreografie di domenica per comprendere quanto trasporto ci sia per il Catania”, si legge nel quotidiano.

