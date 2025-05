PLAYOFF: secondo turno del girone, gli ex Catania che salutano la competizione

Albinoleffe, Arezzo, Potenza, Juventus Next Gen, Pianese e Renate. Sono le squadre che hanno abbandonato i playoff nel secondo turno della fase del girone. Tra le formazioni citate, due ex Catania salutano la competizione. Si tratta di Christian Bucchi e Luca Ercolani, rispettivamente tecnico dell’Arezzo e difensore della Pianese.

Bucchi fu attaccante del Catania nella stagione 2002/03. Luciano Gaucci, allora, lo dirottò in prestito al Catania via Perugia, mettendo a segno 3 gol in rossazzurro tra campionato di Serie B e Coppa Italia, per poi nella sessione invernale del calciomercato lasciare la Sicilia, passando al Cagliari. Dal 2013 ha intrapreso la carriera di allenatore (Pescara, Gubbio, Torres, Maceratese, Perugia, Sassuolo, Benevento, Empoli, Triestina, Ascoli e, appunto, Arezzo). Siede sulla panchina aretina da tre mesi (9 vittorie, 0 pareggi, 6 sconfitte).

Ercolani, invece, ha rappresentato i colori rossazzurri nella sfortunata stagione 2021/22, quella del fallimento del Calcio Catania. “L’anno calcistico vissuto ai piedi dell’Etna lo reputo positivo in una piazza che ha saputo darmi tanto, nel contesto di una stagione particolare che poi è finita come sapete. Catania rappresenta una tappa importante nel processo evolutivo di un giocatore”, le parole di Ercolani che, quest’anno, è ripartito dalla Pianese (18 apparizioni) dopo i pochi mesi trascorsi a Foggia (6 presenze).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***