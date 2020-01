GINESTRA (all. Casertana): “Anche a Catania rigori non dati. Abbiamo raccolto meno punti di quanto meritassimo”

L’allenatore della Casertana Ciro Ginestra torna a fare menzione di episodi arbitrali che ritiene sfavorevoli a Catania. Ecco quanto evidenziato da sportcampania.it:

“Se pensiamo a tutto quello che abbiamo perso è impossibile non mettere in campo qualcosa di più. Abbiamo perso sei punti oltre al 90’, a Picerno abbiamo preso gol all’87’; senza pensare ai due gol annullati contro il Bisceglie, ai rigori non dati a Catania, il rigore non dato in casa contro la Sicula dallo stesso arbitro di domenica scorsa. Non ci dobbiamo piangere addosso e bisogna mettere in campo la giusta rabbia perché abbiamo meno di quanto meritassimo”.

