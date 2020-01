MERCATO: ancora alcuni ruoli scoperti, una settimana per completare la rosa

Il più è stato fatto, finora, in sede di calciomercato per il Catania. Poche altre situazioni da definire sia in entrata che in uscita con una settimana di tempo a disposizione per completare la rosa. Confermato l’interesse nei confronti del classe ’99 Ferigra di proprietà del Torino ma attualmente in prestito all’Ascoli, la società rossazzurra continua a tenere in considerazione anche l’ipotesi Signorini (Catanzaro). Qualche dubbio sul futuro dello sfortunato Saporetti, per l’ennesima volta alle prese con problemi fisici. Mbende verso la permanenza.

A centrocampo, dopo l’ingaggio di Salandria, si prevede un ulteriore innesto. Potrebbe essere Bangu (Gubbio), già a Torre del Grifo. Il ragazzo, come precisato da TuttoCalcioCatania.com, sta benissimo fisicamente ma sono in corso valutazioni di natura tecnico-tattica da parte del Catania prima di dare il via libera all’operazione. In uscita Dall’Oglio (Livorno) e Rizzo (Catanzaro).

Relativamente al reparto offensivo, partito Di Piazza il Catania ha la necessità di reperire sul mercato una nuova punta. Forse due, soprattutto considerando l’infortunio riportato da Curiale mercoledì che lo costringerà ad osservare almeno un mese di stop. Saraniti (Vicenza) il nome più caldo, ma lascerà il club biancorosso esclusivamente nel caso in cui la società veneta trovi sul mercato un sostituto all’altezza.

