SERIE C: pari nel derby tra Rende e Vibonese

Finisce 1-1 l’anticipo della 23/a giornata del girone C di Serie C allo stadio “Luigi Razza”. Rende e Vibonese non si fanno male, nel contesto di un match sostanzialmente equilibrato. Al 65′ passa in vantaggio la squadra allenata da Rigoli con Libertazzi, ma non basta per assicurarsi la conquista dei tre punti. Prezioso, al minuto 72, riequilibra il derby calabrese. Nel finale espulso l’autore del gol biancorosso per somma di ammonizioni.

