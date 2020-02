AYA (Salernitana): “Qui ho trovato situazioni tattiche simili a Catania”

Neo acquisto della Salernitana, l’ex difensore del Catania – intervistato da Liratv – rilascia alcune dichiarazioni manifestando la propria soddisfazione per avere finalmente raggiunto la Serie B in questa stagione:

“Mi trovo bene in questo gruppo, Ventura vuole che si giochi sempre palla a terra a partire dalla difesa e mi trovo a mio agio perchè a Catania, con Sottil, c’erano situazioni tattiche piuttosto simili. Se dovesse arrivare il gol su calcio piazzato sarei contento, ogni tanto in carriera ci sono riuscito: le palle inattive a volte determinano un campionato. Ora sono concentrato su questa nuova avventura, essere arrivato in B a 30 anni significa soltanto che non bisogna mai smettere di credere nei propri mezzi e nella possibilità di dare una svolta alla propria carriera”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***