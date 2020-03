IL SINDACO: “Coronavirus, compriamo prodotti italiani per combattere questa lunga battaglia”

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese invita su Facebook ad acquistare prodotti italiani per sostenere la nostra economia in un momento di grande difficoltà causato dall’emergenza Cononavirus:

“Il nostro Paese, l’Italia, chiama ciascuno di noi a un generoso impegno per superare la grave emergenza. Oggi più che mai, da Bolzano a Capo Passero, come fratelli, siamo accomunati dalla necessità di uscire prima possibile da questa condizione di difficoltà.

Molti nostri connazionali, tuttavia, continuano a lavorare nella manifattura dei prodotti alimentari, per non bloccare un’economia già fortemente compromessa.

Facciamolo per l’Italia: quando andiamo al supermercato e nelle botteghe di generi alimentari, per acquistare beni di necessità, compriamo prodotti italiani e, se possibile, siciliani. Consumare quello che produciamo è un aiuto concreto alla nostra Patria, un modo per combattere attivamente in questa lunga battaglia contro il virus. Diamo una mano alla nostra terra, a noi stessi. Insieme ce la faremo!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***