TORRE DEL GRIFO: concreto il rischio che slitti la ripresa degli allenamenti

In conseguenza dell’emergenza legata al Coronavirus e dei provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la Lega Pro, per la tutela della salute, ha raggiunto nei giorni scorsi un accordo con l’Associazione Italiana Calciatori disponendo che, a partire dal 10 fino a tutto il 20 marzo, fosse osservata la sosta delle attività, allenamenti compresi. Il rischio concreto, tuttavia, è che si vada oltre tale termine in considerazione del consistente aumento quotidiano del numero di contagi nel territorio nazionale. Dovrebbe slittare la sospensione del campionato – al momento fissata fino al 3 aprile – e di conseguenza la ripresa degli allenamenti. Potrebbero rimanere chiuse ancora per un pò, quindi, le porte di Torre del Grifo. Con l’auspicio che la situazione rientri al più presto nella normalità.

