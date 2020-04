CORONAVIRUS A CATANIA – Il Consiglio Comunale: “Tante macchine e troppa gente in giro, appello al Prefetto…”

Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Castiglione, ha chiesto all’Amministrazione comunale e al Prefetto, anche a nome dei capigruppo consiliari, il rafforzamento dei controlli sul territorio per assicurare il rispetto, da parte di tutti i cittadini, delle direttive nazionali e regionali finalizzate al contenimento del contagio da coronavirus.

“Il Consiglio comunale – afferma Castiglione – in questo periodo di emergenza, non ha mai interrotto il proprio impegno politico e istituzionale: durante l’ultima riunione giornaliera dei capigruppo in videoconferenza, si è discusso del fatto che, purtroppo, ci sono ancora tante macchine e troppa gente in giro. A nome mio e dei capigruppo – continua il presidente – chiediamo un intervento immediato di questa Amministrazione e del Comandante dei vigili urbani, e rivolgiamo un accorato appello al Prefetto affinché vengano disposti dei presidi fissi soprattutto nelle arterie più trafficate della nostra città”.

“Rinnoviamo quindi – conclude Castiglione – l’invito a rimanere a casa per tutelare la salute propria, dei propri cari e di tutta la comunità, e di seguire attentamente le direttive nazionali e regionali, con l’augurio che i numeri confortanti di questi giorni continuino a migliorare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***