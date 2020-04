CORONAVIRUS A CATANIA – Il Sindaco: “Contributo di solidarietà da tanti cittadini, associazioni e aziende”

Il sindaco Salvo Pogliese ha ricevuto dal pastore della Chiesa evangelica dli Librino “Parola della Salvezza”, Nicola Spuria, la donazione di 700 mascherine per la protezione personale del Corpo della Polizia Municipale, della protezione civile comunale, dei Vigili del Fuoco e dei giornalisti operatori dell’informazione in emergenza.

I dispositivi consegnati al comando della Polizia Municipale sono stati già distribuiti ai destinatari, dal comandante del Corpo Stefano Sorbino con il coordinamento dell’assessore Alessandro Porto e del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.

“Un momento di simbolico ringraziamento – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – ai tanti cittadini, associazioni, aziende che stanno offrendo in vari modi un contributo di solidarietà alla campagna ‘Catania aiuta Catania’ che abbiamo lanciato per aiutare le famiglie bisognose della città a seguito dell’emergenza coronavirus e a cui hanno già aderito circa 1500 persone. Ma anche un modo per esprimere gratitudine agli agenti, agli ispettori e gli ufficiali della Polizia Locale per l’intenso lavoro di pattugliamento della città messo in atto nell’ultimo mese, per effettuare i controlli, assieme alle altre forze dell’ordine, per limitare il contagio del coronavirus”.

