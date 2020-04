SERIE A – Ultras Genoa: “Per noi il calcio è tifo, senza tifo non esiste il calcio”

Attraverso un comunicato congiunto firmato da ‘Figgi do Zena’, ‘Associazione Club Genoani’ e ‘Gradinata Nord’, gli ultras del Genoa si schierano contro la proposta del palazzo del calcio di una ripresa del campionato a porte chiuse:

“Per noi il calcio è quello che giochi da quando sei bambino, con addosso la maglia della tua squadra, sognando un gol sotto la curva, quella stessa curva in cui la domenica segui la partita accanto al papà o al nonno, quella stessa curva che diventerà la tua seconda casa. Per NOI il calcio è tifo e senza il tifo non esiste il calcio.

I cori, le bandiere che sventolano le sciarpe che si alzano, le coreografie e l’odore acre dei fumogeni. Per NOI il calcio è aggregazione, è viverlo 7 giorni su 7, è trovarsi quattro ore prima della partita e andarsene quattro ore dopo, è andare in trasferta facendo centinaia e centinai di chilometri. Per NOI il calcio è abbracciarsi dopo un gol. Per noi il calcio ha dei valori, per voi invece ha solo il profumo dei soldi!“.

