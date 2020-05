CORONAVIRUS A CATANIA – Il questore: “Fase due, nessuna tregua per i parcheggiatori abusivi”

Parcheggiatori abusivi nel mirino della Questura di Catania. Sarà così anche in coincidenza con l’inizio della cosiddetta “fase due” della gestione dell’emergenza Coronavirus, come spiega il questore Mario Della Cioppa:

“Con l’inizio della Fase 2 è inevitabile che ci siano più persone per strada. Quindi anche più automobili. Che sappiano tutti coloro che abbiamo “colpito” nei mesi scorsi per l’odioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che ho dato precise disposizioni affinché questo fenomeno sia debellato una volta per tutte. Avviso fin d’ora tutti questi soggetti, molti dei quali pregiudicati ed alcuni dei quali anche collegati alla criminalità organizzata, che saranno scovati, rintracciati, inseguiti e colpiti senza un momento di tregua. Capiscano questi soggetti che non permetteremo loro di impadronirsi nuovamente degli spazi cittadini. Sappiano che faremo anche attività investigative con personale in abiti civili per verificare forme di pressione su automobilisti al fine di arrestarli laddove commettano reati gravi quali l’estorsione. Piazza Manganelli, Piazza Dante, Piazza Spirito Santo, via Sant’Euplio, Piazza Federico di Svevia, Piazza Borsellino ed altre aree già mappate saranno passate al setaccio”.

“Chiediamo, però, anche ai cittadini di collaborare fornendo tempestivamente alle pattuglie sul territorio, anche in forma anonima, indicazioni sulla presenza di parcheggiatori abusivi e noi interverremo. E’ una battaglia di civiltà che intendiamo vincere per restituire ai cittadini catanesi la libertà di poter parcheggiare in piena libertà. In questo senso, chiediamo anche a quei pochi automobilisti di non essere “complici” di questo fenomeno, come in qualche circostanza abbiamo avuto modo di verificare, allorquando abbiamo constatato che alcuni di essi stessi hanno ricercato forme privilegiate di parcheggio, addirittura, affidando le chiavi delle loro autovetture a questi parcheggiatori abusivi. Anche queste forme di complicità saranno colpite”.

