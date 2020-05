CORONAVIRUS A CATANIA – Il Sindaco: “Cimiteri, grande collaborazione dei cittadini. Rilancio zona Playa avviato”

Si è svolto positivamente il primo giorno d’apertura dei cimiteri a Catania. Il Sindaco Salvo Pogliese è rimasto favorevolmente impressionato dalla collaborazione dei cittadini, sottolineando anche la necessità di rilanciare la zona della Playa, soprattutto adesso che si affronta l’emergenza Coronavirus.

“La collaborazione dei cittadini è stata superiore a ogni aspettativa – ha detto – Nutrivamo qualche preoccupazione perché la grande devozione dei catanesi verso i defunti, dopo due mesi di chiusura del cimitero, avrebbe potuto causare ressa e disordine. E invece, nonostante l’intensa presenza di visitatori, c’è stato rispetto e sostegno all’idea di contingentare gli ingressi secondo l’ordine alfabetico. Il dispiegamento di agenti della polizia municipale, presente con sette pattuglie e tre della protezione civile per presidiare gli accessi ha fatto il resto, evitando qualunque problema di gestione del flusso delle persone. Confidiamo si continui così anche nei prossimi giorni”.

“La riapertura delle attività, per Catania, significa anche riprendere il contatto con il mare, una risorsa per troppo tempo trascurata e che dobbiamo invece esaltare come valore aggiunto della nostra offerta cittadina – prosegue Pogliese – Alla Playa, in anticipo rispetto al passato, ho disposto interventi di pulizia e riqualificazione sia del viale Kennedy con la cura degli spazi attigui alla pista ciclabile e degli arenili delle tre grandi spiagge libere comunali, che possono essere fruite dai cittadini per passeggiare in riva al mare, sempre nel rigoroso rispetto dei distanziamenti. Dobbiamo imparare a rispettare anche il verde della zona Playa, bellissima sotto l’aspetto naturalistico, per rivalutarla e sostenere un rilancio, ancor più ora che subiamo una grave emergenza come il Coronavirus, che ha stravolto l’economia turistica e messo in gravi crisi i gestori degli stabilimenti balneari. Riaprire Catania, inoltre, significa prendersi cura degli spazi trascurati come il Boschetto della Playa, per cui ci sarà un’incisiva opera di scerbamento e riqualificazione del verde per poterlo riaprire in sicurezza alle famiglie come abbiamo fatto con il giardino Bellini e il parco Gioeni”.

