CORONAVIRUS A CATANIA – Il Sindaco: “Lungomare, condotta responsabile dei catanesi”

Il Sindaco di Catania Salvo Pogliese su Facebook:

“Il Lungomare di Catania completamente a disposizione dei cittadini in questa domenica di fine maggio, ha segnato un altro passaggio alla normalità, con una condotta responsabile di molti catanesi che ne hanno approfittato, soprattutto in mattinata, per passeggiare, correre e andare in bici nella massima sicurezza e grazie ai controlli delle forze dell’ordine che avevamo concordato nei giorni scorsi con il Prefetto e il Questore, a cui va la mia gratitudine per la costante azione di impulso e coordinamento nella tutela dei cittadini.