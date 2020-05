RIPRESA CAMPIONATO: la Serie A riparte ufficialmente. Figc, prossima tappa il 3 giugno

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato il via libera, dopo un incontro della durata di 40 minuti tenutosi con i principali rappresentanti del calcio italiano. E’ stata definita la data che sancisce la ripartenza del campionato di Serie A. Via libera per il 13 giugno con la Coppa Italia, mentre la massima categoria sarà di scena il 20 giugno. Toccherà successivamente alla B, si attende di capire se potranno farlo più avanti anche le squadre di Lega Pro. Questo sarà argomento di discussione in FIGC mercoledì 3 giugno, momento in cui si parlerà anche della nuova proposta del Consiglio Direttivo di Lega Pro in tema di promozioni e retrocessioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***