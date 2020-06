CALCIO IN LUTTO: si spegne a Catania Pierino Prati

Altro lutto per il mondo del calcio, a due giorni dalla scomparsa di Mario Corso. E’ morto in serata a Catania l’ex calciatore Pierino Prati. Aveva 73 anni, era malato da tempo. Un altro lutto per il mondo del pallone, a due giorni dalla scomparsa di Mario Corso. Campione europeo nel 1968 e componente della Nazionale che nel 1970 arrivò in finale ai mondiali, conclusa la carriera da giocatore era stato allenatore per alcuni anni. Prati esordì in Serie A con il Milan nel campionato 1966-1967, nella stagione successiva si laureò capocannoniere con 15 gol oltre che Campione d’Italia. In rossonero vinse anche la Coppa delle Coppe (due volte), la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale. Ha indossato pure le casacche di Salernitana, Savona, Roma, Fiorentina e Rochester Lancers. “Ha chiuso gli occhi un gigante della nostra. Dal Bernabeu alla Bombonera: Piero Prati ha dato lustro in tutto il mondo ai colori rossoneri. Ciao Piero”, ha twittato il Milan.

