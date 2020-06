CORONAVIRUS IN SICILIA: circolare su discoteche, teatri e cinema all’aperto

Discoteche, teatri e cinema all’aperto: via libera in Sicilia. Lo si evince da una circolare firmata da Ruggero Razza (assessore alla Salute), Manlio Messina (assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo) e dai dirigenti generali Maria Letizia Di Liberti e Lucia Di Fatta.

Nei cinema e teatri all’aperto l’ingresso sarà consentito a non più di 1.000 persone e sarà calcolato in base alla capienza degli spazi individuati. Gli spettatori dovranno essere muniti di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca e i gestori dovranno assicurare la distanza di almeno un metro nei posti a sedere, tranne che per i nuclei familiari, per i conviventi e per chi attesti tramite autocertificazione di non essere soggetto al distanziamento interpersonale.

Relativamente alle discoteche, il coefficiente di affollamento sarà di 1 persona al metro quadro e in ogni caso il numero massimo degli utenti non potrà superare 1.000 unità. Anche in questo caso è obbligatoria la mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Gli alimenti e le bevande dovranno essere somministrati con materiale monouso e per il servizio al banco bar sarà assicurato il distanziamento personale di un metro.

===>>> Il contenuto integrale della circolare della Regione Siciliana (formato PDF)

