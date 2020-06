CORONAVIRUS IN SICILIA – Razza (ass. regionale Salute): “Dati bollettini, ecco perchè numeri imprecisi. Nostra terra tra quelle con minore impatto Covid d’Europa”

Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute in Sicilia, torna sulle imprecisioni emerse dai bollettini pubblicati nei giorni scorsi attraverso un intervento su Facebook. Ecco quanto evidenziato:

“In Sicilia sono poche decine i pazienti ricoverati per Coronavirus in ospedale e poco più di un centinaio quelli in isolamento domiciliare. Una gran bella notizia, così come è un’ottima notizia avere lavorato, come tutte le regioni, all’allineamento dei propri dati sui flussi informatici avendo realizzato quasi 190mila tamponi. In alcuni casi è emerso che le aziende sanitarie provinciali, in particolare di Catania e poche altre, hanno valutato il caricamento dei dati non mettendo in evidenza il numero dei guariti con costanza e, in qualche caso, comunicando come nuovi positivi chi aveva ricevuto il doppio tampone o veniva esaminato da diversi laboratori“.

“Situazione che ha creato una polemica enorme e non mi sembra giusto per il lavoro fatto da tanti professionisti in ospedale nel momento dell’emergenza. Non mi sembra giusto nei confronti degli oltre 3mila malati e circa 300 morti in Sicilia. Non mi sembra giusto perchè, quando sugli schermi delle tv potevamo verificare con dolore cosa stava accadendo in molte parti d’Italia e del mondo, noi lavoravamo seriamente per assicurare un letto ad ogni cittadino siciliano in caso di necessario ricovero ospedaliero. Tutto questo è stato frutto di un lungo lavoro che ha meritato l’attenzione anche di tanti osservatori nazionali. Oggi, riallineando i dati, scopriamo che la Sicilia è uno dei territori d’Italia e del Mediterraneo in cui la pandemia ha avuto tra gli impatti più bassi. Ci scopriamo un isola ormai quasi no Covid e quindi meta di attenzioni da parte, speriamo, di un turismo che torni protagonista dopo avere sofferto economicamente la fase di lockdown decisa con il Governo nazionale”.

