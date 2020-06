PAGLIARA fa chiarezza: “Sigi, proposta al Tribunale attraverso un bando. Procedura competitiva speriamo al via prima possibile”

Promotore della Sigi SpA interessata ad acquisire il Calcio Catania, Fabio Pagliara fa il punto della situazione via social:

“Rompo la consegna del silenzio solo per tacitare le mille voci che circolano, ad arte probabilmente, e che contribuiscono solo ad alimentare confusione e disagio per tifosi e appassionati.

La SIGI è pronta a presentare la propria proposta al Tribunale quando verrà chiesto, a norma di legge, attraverso un Bando.

Sembra questa la strada verso la quale si sta andando e ne siamo lieti, perché un’asta pubblica non può che essere un elemento di chiarezza e garantirebbe la massima trasparenza. Sarà il Tribunale, in quel caso, a verificare la nostra proposta e la relativa documentazione e dire se sarà la migliore, l’unica o la più adeguata, per salvare il Catania dal fallimento e garantire un piano industriale pluriennale credibile.

Abbiamo lavorato per avere (e dare) ogni garanzia, economica e strutturale, perché questo gruppo di imprenditori potesse salvare la matricola e rilanciare il calcio professionistico a Catania. Ormai siamo ai titoli di coda: ci auguriamo che la procedura venga avviata prima possible, così nessuno avrà più alibi o potrà alimentare incomprensioni.

Noi siamo pronti.

#save11700 #forzacatania”.

