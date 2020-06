PLAY OFF: non solo il Catania, spareggi a rischio anche per altri club. E c’è già chi si è tirato ufficialmente fuori

Classifiche cristalizzate e Play Off per tutte le 28 squadre di Lega Pro che assicurino il rispetto dei protocolli sanitari. Questo l’indirizzo della FIGC, a tutela del merito sportivo. Ma i club non sono compatti nella decisione di tornare in campo. Il Catania, com’è noto, versa in una situazione molto particolare. Perchè, in primis, fa i conti con gli emolumenti di gennaio e febbraio non pagati alla quasi totalità della rosa, richieste di svincolo, dipendenti di Torre del Grifo che aspettano ancora la tredicesima, sanificazione da effettuare, costi a sostegno delle procedure anti-Covid da rispettare (onde evitare pesanti sanzioni).

Il club rossazzurro, pertanto, rischia seriamente di dovere rinunciare alla disputa degli spareggi. Ma sarebbe il male minore, se solo si riuscisse a salvare il Calcio Catania dal fallimento. In Serie C, però, anche altre società riflettono seriamente sulla possibilità di tirarsi fuori dalla lotteria dei Play Off. L’Albinoleffe sembrava in procinto di dire no, invece dopo un’attenta valutazione è arrivata nelle ultime ore la disponibilità del sodalizio bergamasco. L’Arezzo, invece, ha già fatto sapere di dare forfait per questioni legate al rispetto del protocollo. Per lo stesso motivo Piacenza, Sambenedettese, Robur Siena e Pontedera valutano il da farsi, nutrendo più di qualche perplessità.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***