SERIE A – Mihajlovic (all. Bologna): lunedì c’è la Juve, unica vittoria sulla panchina del Catania nel 2009

Lunedì sera, ore 21.45, Bologna a caccia dell’impresa contro la corazzata Juventus allo stadio “Dall’Ara”. Sinisa Mihajlovic, fresco di prolungamento contrattuale fino al 2023, sogna di riprendere il campionato con un prestigioso risultato. Magari assaporando i tre punti, cosa verificatasi una sola volta per lui nella carriera di allenatore al cospetto della Vecchia Signora. Ci riferiamo al 20 dicembre 2009. Allora il tecnico serbo sedeva sulla panchina del Catania che, in piena zona retrocessione, vincendo clamorosamente a Torino per 2-1 (reti di Martinez, Salihamidzic e Izco) costruì le basi per una incredibile cavalcata verso la salvezza. Mihajlovic ci riprova, pur sapendo di trovare una Juve in cerca d’immediato riscatto dopo avere perso la Coppa Italia a beneficio del Napoli.

