CALCIO CATANESE: gli ex rossazzurri Sessa e Cacciola al Giarre. Acireale, preso Rossetti. Piacciono Bucolo e Catania

Acireale e Giarre, due importanti realtà del calcio siciliano e della provincia di Catania, si affacciano alla stagione 2020/2021 con rinnovate ambizioni. I granata puntano a disputare un campionato di vertice in Serie D e stanno operando molto bene sul mercato. Negli ultimi giorni hanno praticamente concluso l’ingaggio di Mattia Rossetti, vecchia conoscenza dei tifosi del Catania. Acireale che gradisce, tra gli altri, i profili di altri ex calciatori rossazzurri: Rosario Bucolo (Sicula Leonzio) ed il sempreverde Emanuele Catania, con quest’ultimo che però valuta anche altre proposte e l’ipotesi di appendere le scarpette al chiodo.

Scendendo di categoria, in Eccellenza, anche il Giarre è molto attivo sul calciomercato. Tra gli innesti effettuati spicca il centrocampista salernitano classe 1996 Alfonso Sessa, che in rossazzurro completò con successo tutta la trafila partendo dalla categoria Under 15. In panchina siederà Gaspare Cacciola, che da calciatore ha indossato la maglia del Catania negli anni ’90 e, nelle vesti di allenatore, ha guidato l’Under 17 rossazzurra.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***