PINTO – AVELLINO: situazione in stand-by

Vi avevamo parlato di rumors provenienti da Avellino, come confermato dall’agente. Per il terzino sinistro rossazzurro Giovanni Pinto, l’opzione irpina resta valida. Si tratta, infatti, di una piazza gradita e ambiziosa, ne è dimostrazione l’ingaggio di un allenatore top per la categoria, Piero Braglia. Non va dimenticato però che Pinto ha un contratto che lo lega al Catania e – per il momento – la società rossazzurra non è entrata nel merito della questione. Si registreranno nuovi contatti nei prossimi giorni tra l’Avellino ed il procuratore di Pinto, con l’addio di mister Cristiano Lucarelli che potrebbe incentivare un’eventuale partenza del giocatore. Ad oggi, comunque, è tutto in stand-by e non si può escludere nemmeno la permanenza di Pinto. Sarà importante un confronto con la dirigenza.

