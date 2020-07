PLAY OFF: nove ex Catania rimasti in corsa, quasi tutti rappresentano la Carrarese

In 23 squadre avevano inizialmente assicurato la loro partecipazione agli spareggi promozione. Il tempo passa e le squadre rimaste in corsa nei Play Off sono soltanto quattro. Diminuisce anche il numero di ex Catania che lottano per la conquista dell’ultimo posto disponibile in chiave promozione. Quasi tutti militano nella Carrarese, prossima avversaria del Bari al “San Nicola”. La Reggio Audace si è qualificata alle Final Four ma ricordiamo che non saranno i Play Off di Fran Brodic, svincolatosi dal club.

Spareggi salutati dalle squadre degli ex rossazzurri Raffaele Ioime (Potenza); Dario Bergamelli (Ternana); Luca Liverani, Fabio Scarsella e Simone Pesce (Feralpisalò); Carlo Pelagatti, Joel Baraye e Francesco Nicastro (Padova); Matteo Di Piazza (Catanzaro); Demiro Pozzebon (Avellino); Francesco Bombagi (Teramo); Leonardo Nunzella (Virtus Francavilla); Gladestony da Silva e Kingsley Boateng (Robur Siena); Kristjan Matosevic, Francesco Lodi e Vincenzo Sarno (Triestina); Giuseppe Carriero e Giuseppe Scienza (Monopoli); Gael Genevier (Albinoleffe); Mirko Miceli, Francesco Rapisarda, Luigi Carillo e Federico Angiulli (Sambenedettese), quest’ultimo rientrato al Catania dal prestito secco.

Riportiamo di seguito tutti gli ex rossazzurri in competizione, squadra per squadra:

Mirco Antenucci – Bari

Silvio Baldini – Allenatore Carrarese

Guido Pulidori – Carrarese

Luca Tedeschi – Carrarese

Simone Ciancio – Carrarese

Elio Calderini – Carrarese

Giuseppe Caccavallo – Carrarese

Giammario Piscitella – Novara

Mattia Bortolussi – Novara

