SERIE C – Magrì (Pres. Virtus Francavilla) insiste: “A mente fredda confermo che siamo stati penalizzati a Catania”

Sono trascorsi pochi giorni dalla sconfitta di Catania. Il Presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì non ha ancora sbollito la rabbia per il 3-2 ed è tornato sulla eliminazione dai Play Off della sua squadra attraverso le colonne del Quotidiano di Brindisi:

“Non cambio assolutamente valutazione, neanche a mente fredda. D’altronde tutti hanno visto. A condannarci sono state tre decisioni arbitrali assolutamente non corrispondenti a quanto accaduto sul campo. Tre episodi che ci hanno penalizzato, come è stato possibile vedere anche dalle immagini televisive. Delvino passa il pallone al nostro portiere col petto e non con la mano, l’arbitro ha lasciato correre su due episodi nella loro area di rigore, Vazquez è stato sgambettato e trattenuto per la maglia venendo per tutta risposta ammonito”.

