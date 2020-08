PAGLIARA: “Bel gesto da Palermo, ma vogliamo vincere il derby. Tacopina sarebbe risorsa importante”

Tra i vincitori del Premio Ussi Estate che gli è stato consegnato a Riposto, il dottor Fabio Pagliara torna sul ritorno del derby Catania-Palermo in vista del prossimo campionato ed un eventuale ingresso di Joe Tacopina in società:

“Ho apprezzato molto le importante parole di stima e supporto provenienti dal Presidente del Palermo Mirri quando con cuore, soldi e passione gli imprenditori catanesi hanno realizzato un piccolo capolavoro. Per immagine ed internazionalizzazione possiamo essere pienamente alleati, d’altronde Mirri ha intelligenza e capacità d’innovazione. Il suo è stato un bel gesto e ricambio per l’inizio di un percorso comume. Lo sfottò ci sta, noi chiaramente vogliamo battere il Palermo però (ride, ndr)”.

“Tacopina perchè torna a Catania? Sembra che gli piacciano gli arancini… torna di sua sponte. Io ho sempre detto che nella logica di una società a capitale diffuso e aperta si deve ascoltare chiunque. Ben venga il tipo di rapporto che può nascere con Tacopina. Va riconosciuto in maniera chiara e forte però l’impegno che hanno fatto questi imprenditori. Tacopina arriva, in caso, dopo un intervento coraggioso e più che valoroso, al limite della follia degi imprenditori locali. Tutti i catanesi non dobbiamo dimenticarlo. C’è un piano di sviluppo e voglia di fare. Secondo me se Tacopina, parlando con la proprità, trovasse punti d’incontro sarebbe una risorsa importante con capitali che entrerebbero in società”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***