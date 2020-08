MERCATO: Serie C girone C, le operazioni ufficiali dell’ultima settimana

Nella settimana che va da lunedì 24 agosto a domenica 30 si sono concluse ufficialmente diverse operazioni di calciomercato in Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, Trapani e Monopoli hanno formalizzato le cessioni di Anthony Taugourdeau al Venezia e Daniele Donnarumma al Cittadella. In entrata il club pugliese ha comunicato gli arrivi a titolo definitivo degli attaccanti Ernesto Starita dalla Casertana e Alvaro Montero dal Bisceglie, nonché del terzino sinistro Eyob Zambataro in prestito dall’Atalanta.

Dopo aver lavorato in uscita, il Potenza ha cominciato a muoversi anche in entrata. I lucani hanno raggiunto l’intesa con l’attaccante francese Allan Pierre Baclet, l’esperto difensore centrale Diego Conson e i giovani centrocampisti Mattia Sandri e Gennaro Nigro, quest’ultimi prelevati in prestito rispettivamente da Torino e Roma. L’Avellino ha liberato il terzino destro croato Vedran Celjak direzione Lecco, integrando in organico gli ex rossazzurri Simone Ciancio e Mirko Miceli oltre ad aver definitivo l’arrivo del centrocampista Michele Bruzzo dal Pontedera con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Prosegue la campagna di rafforzamento del Picerno. In settimana il club potentino ha comunicato gli arrivi dei difensori Mario Finizio, Alex Sirri, Gabriele Germinio e l’attaccante argentino Marcos Luciano Sartor, oltre ad aver esteso i legami contrattuali con capitan Emmanuele Esposito e Francesco Pitarresi. Destinazioni campane per i centrocampisti rumeni Daniel Onescu (Paganese) e Mihael Onişa (Cavese, in prestito dal Torino) al pari dell’ex Sicula Leonzio Gianluca Esposito, altro volto nuovo in casa blufoncè. Restano alla Vibonese il difensore Pietro Ciotti e il centrocampista Giorgio Tumbarello.

