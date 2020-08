SERIE B: salvezza Pescara, determinante il lavoro dell’ex Catania Vassalle

“Ringrazio Mister Sottil per la fiducia che mi ha dato, è stata una bellissima collaborazione tra tecnica, tattica e mente, il lavoro paga sempre e i successi arrivano. La mente non mente”. Messaggio social di Eugenio Vassalle all’indirizzo del tecnico del Pescara Andrea Sottil. E’ stato un onore lavorare col suo staff per il noto mental coach ex Catania, stimato e serio professionista che ha fornito un contributo determinante nel contesto biancazzurro.

Preparare uno spareggio Play Out col Perugia non era facile, la gara si presentava dal pronostico molto incerto e alla fine il Pescara ce l’ha fatta a salvare la B. In un momento della stagione in cui si rivelava fondamentale liberarsi dalle pressioni e avere la mente serena, il lavoro di Vassalle ha prodotto i frutti sperati. E la figura del mental coach nel calcio si conferma sempre più importante per il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

