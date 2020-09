PRIMA CATEGORIA: Boys Melito, ragazzo stroncato da un improvviso malore nel napoletano

Purtroppo giunge notizia di una tragedia consumatasi nel napoletano. Cristian Dell’Aversano, 22 anni tesserato con la squadra Boys Melito che milita in Prima Categoria, si è sentito male mentre stava andando in campo a Giugliano per disputare una partita di allenamento tra amici. Ad un certo punto si è accasciato al suolo accusando un malore improvviso e per lui non c’è stato niente da fare.

La Boys Melito ha comunicato aver sospeso tutte le attivita’ sportive di questo fine settimana sabato 19 e domenica 20 nel rispetto del ragazzo e delle sua famiglia. “Non ci sono parole né pensieri per descrivere certe cose – si legge sulla pagina Facebook della squadra – tu Christian un ragazzo dal cuore d’oro, giocherellone e tanto tanto voluto bene da tutti noi ci lasci così, di stucco, impietriti. Tutti noi, la società, i ragazzi e tutti coloro che ti conoscono portano le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa improvvisa del nostro amato Chry”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***