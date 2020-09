CALCIO SICILIANO – Floriano (Palermo): “Derby col Catania appuntamento da cerchiare in rosso”

“Il derby è un altro appuntamento da cerchiare in rosso come la partita contro il Bari, ma c’è anche il Foggia. Di certo le sfide importanti ed esaltanti non mancheranno. Sono tutte partite belle ed entusiasmanti da giocare”. Dichiarazioni rilasciate a La Repubblica dal 34enne attaccante in forza al Palermo Roberto Floriano, che scalpita in vista della stagione 2020/21 dopo il ritorno dei rosanero nel calcio professionistico. Inevitabile che l’attesa sia principalmente rivolta al derby col Catania, che manca da sette anni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***