CATANIA: il punto sul mercato. Tante idee soprattutto in attacco, a breve il cerchio si chiude

Da circa una settimana si è aperto il mese di settembre ed il Catania ha ufficializzato le prime operazioni in entrata. Blindate le corsie laterali difensive con gli ingaggi di Alessandro Albertini e Andrea Zanchi, è stato formalizzato l’ingaggio della punta Alessandro Gatto, svincolatosi dal Bisceglie. Ma proprio nel reparto avanzato si continuano a concentrare principalmente le attenzioni in casa rossazzurra. Una raffica di nomi sondati e proposti, ma almeno altri 2-3 attaccanti dovrebbero essere messi sotto contratto dalla società. I profili più gettonati sono sempre i vari Michele Vano (Carpi), Michele Volpe (Frosinone) e Manuel Sarao (Reggina) ma nelle ultime ore si sono aggiunti soprattutto Riccardo Maniero (sarebbe un ritorno), Riccardo Martignago e Pietro Cianci (entrambi in forza al Teramo). Per Martignago c’è un discorso avviato per un eventuale scambio con Maks Barisic. Dialoghi anche con altri club e il Catanzaro per Davis Curiale, in uscita dal Catania. E sempre dalla sponda giallorossa calabrese potrebbe arrivare qualche attaccante in cambio.

A centrocampo l’idea stuzzicante è l’ex Avellino Alessandro Di Paolantonio, elemento che ha mercato importante sia in B che in C. Difficile arrivare a Theophilus Awua, profilo da qualche anno sondato dal Catania ma su cui si registra una concorrenza agguerrita. Piace molto Alberto De Francesco (Reggina). Nicola Capellini viene visto come un giocatore interessante per le caratteristiche di cui dispone, ma aspetta e spera in una nuova chiamata del Cesena. Non dispiace Giacomo Risaia, militante in quest’ultimo club. Il reparto di centrocampo, però, si presenta come quello con più esuberi e quindi diventa necessario soprattutto intervenire in uscita prima di tesserare nuovi centrocampisti.

In difesa Edoardo Blondett (Reggina), Nicholas Allievi (Juve Stabia) e Luigi Silvestri (Potenza) non sono gli unici nomi adocchiati dalla dirigenza rossazzurra che cerca almeno 2-3 nuove pedine per completare il settore centrale dove non possono bastare i soli Tommaso Silvestri e Mario Noce, dopo le avvenute cessioni di Lorenzo Saporetti (Pro Patria) e Moïse Emmanuel Mbende (Viterbese) con il giovane Salvatore Simone Pino attualmente in prova alla Lazio, che deciderà se formalizzare il prestito o meno. Confermatissimo Giovanni Pinto, con cui si lavora per il rinnovo. A difesa dei pali, al momento restano Jacopo Furlan e Miguel Ángel Martínez. Qualora il Catania piazzasse altrove Furlan, reperirebbe sul mercato un portiere over. Ancora un pò di pazienza e si chiuderà il cerchio, completando tutti i reparti dell’organico di mister Giuseppe Raffaele.

