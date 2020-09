MERCATO: Allievi obiettivo concreto, diversi cambiamenti in attacco

Proseguono i movimenti di mercato in rosa rossazzurra. Dopo la firma del primo contratto da professionista di Alessandro Arena, la risoluzione con Federico Angiulli – tornato alla Sambenedettese – e la cessione di Moïse Emmanuel Mbende alla Viterbese, il Catania ha perfezionato l’ingaggio del terzino sinistro Andrea Zanchi. Il prossimo colpo potrebbe essere lo stantuffo ex Virtus Francavilla Alessandro Albertini, meritevole del salto di qualità dopo quanto di eccellente fatto in terra pugliese. Proprio la difesa resta il reparto in cui la società interverrà in misura maggiore. C’è il nodo portiere da risolvere e servono un paio di centrali. Il nome degli ultimi giorni è quello di Nicholas Allievi della Juve Stabia, la concorrenza è importante ma il Catania ci sta lavorando. Sembra più difficile arrivare a Stefano Scognamillo (Trapani), che potrebbe cedere alle lusinghe dell’Avellino. Su Edoardo Blondett (Reggina) è forte il pressing del Catanzaro, ma il difensore preferirebbe tornare a Catania se ci fossero le condizioni. Luigi Silvestri (Potenza) rimane un profilo considerato.

A centrocampo si è fatto spesso il nome di Theophilus Awua ma non è un obiettivo semplice da raggiungere, mentre per il momento Antonio Vacca non lascia Venezia e piace Alberto De Francesco (Reggina). In ogni caso non sono previsti grossi cambiamenti in questo settore del campo, che presenta già diversi profili graditi al mister. In avanti, invece, ci saranno diverse novità. Sugli esterni il Catania interverrà sicuramente. Si registra l’idea Giuseppe Statella, su proposta del Catanzaro, mentre appare in questo momento in vantaggio la Feralpisalò per Davis Mensah (Triestina). Niente di nuovo sul fronte Andrea Di Grazia (Pescara). Vicino l’attaccante Alessandro Gatto (ex Bisceglie), ma il Catania sonda anche altre punte. I profili principalmente seguiti restano quelli di Michele Vano (Carpi), Michele Volpe (Frosinone) e Manuel Sarao (Reggina), pista quest’ultima un pò meno calda rispetto ai giorni scorsi. In uscita Davis Curiale e Maks Barisic.

