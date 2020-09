SERIE C – Foresti (D.G. Catanzaro) su Fazio, dopo il mancato approdo al Catania: “Ha voluto a tutti i costi venire da noi”

Il Direttore Generale del Catanzaro Diego Foresti sull’acquisto del difensore Pasquale Fazio, soffiato in extremis al Catania:

“Era stato già fatto un sondaggio con la Juve Stabia e non era in uscita perché volevano ricostruire partendo da lui. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per portarlo qui. Siamo riusciti a fare un blitz in poche ore portandolo via da altre squadre e soprattutto una che era in chiusura (il Catania, ndr). Quindi per noi è motivo d’orgoglio. Se oggi Fazio è qui è perché ha voluto a tutti i costi venire da noi. È stata una trattativa breve ed intensa”.

