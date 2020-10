CATANIA OPERAIO E CONCRETO: Raffaele si gode il tridente difensivo-offensivo, in attesa dei gol delle punte

Comincia a muoversi la classifica del Catania, aspettando la decisione degli organi competenti sul ricorso presentato avverso i 4 punti di penalizzazione. Un eventuale sconticino dalla giustizia sportiva sarebbe ben accetto, ma il morale della squadra è comunque alto, essendo aumentata la consapevolezza dei propri mezzi. Terza partita di campionato ancora decisa dal gol di un difensore. Prima Claiton contro la Paganese, poi Silvestri a Monopoli. Adesso Tonucci, che si conferma gigante dell’area di rigore e anch’egli elemento temibile sulle situazioni da palla inattiva. Peccato per la doppietta ingiustamente negata, ma contro la sua ex squadra può andar bene così.

Juve Stabia ko (giusto sottolineare che lo ha fatto uscendo dal confronto a testa alta), l’inossidabile tridente difensivo si scopre anche letale negli ultimi metri e Raffaele guarda con ammirazione la crescita di un gruppo sempre più omogeneo. E’ un Catania che scende in campo con una mentalità operaia. I giocatori puntano a vincere i duelli individuali sacrificandosi volentieri per il compagno. Se c’è da scaraventare il pallone in tribuna non ci pensano due volte. Pochi preziosismi in favore di un buon mix di concretezza e cattiveria agonistica. Sta nascendo una squadra che sa quello che vuole, limita le fonti di gioco dell’avversario, colpisce attendendo il momento opportuno.

Le punte non sono ancora riuscite a trovare la via della rete, ma poco importa se nel contesto tattico di Raffaele lo sviluppo della manovra offensiva incoraggia la partecipazione di tutti. Il Catania visto a Lentini è cresciuto in ampiezza, coinvolgendo maggiormente le corsie laterali attraverso un modulo tanto caro all’ex tecnico del Potenza, il 3-4-3. Migliorando la condizione fisica e la conoscenza dei giocatori tra i reparti, con una difesa che fa dormire sonni tranquilli ed un Martinez che acquisisce una sempre maggiore sicurezza, il Catania si è potuto permettere di varare un sistema di gioco più offensivo, dando pochi punti di riferimento alla Juve Stabia. Voglia ed entusiasmo hanno fatto il resto.

Adesso giunge un pò di meritato riposo per il Catania. Dopo avere liquidato le pratiche Monopoli e Juve Stabia, avendo ragione di due ottime squadre, i rossazzurri potranno preparare con più tempo a disposizione l’insidiosissimo trittico di partite al cospetto di Virtus Francavilla, Ternana e Bari. Limando i difetti ed esaltando i pregi di una squadra che è sempre più immagine e somiglianza di Raffaele.

