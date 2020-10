PAGLIARA: “Meteorite sullo sport italiano, bisogna agire tempestivamente”

Interessante riflessione del Dottor Fabio Pagliara sui social, relativamente all’impatto del Coronavirus nello sport italiano:

“Il meteorite sullo sport italiano purtroppo è arrivato. Non serve ora dire “lo avevo detto”. Ma ora serve agire in modo tempestivo. Occorre un piano di salvataggio serio e coraggioso. A morire saranno tante Asd di base, tante società che svolgono attività agonistica, le società di vertice….investirà tutti. Uno tsunami. Mentre si litiga su 100 persone in più o in meno da far entrare negli impianti, sui metri quadri di rispetto per il distanziamento, su cosa è “contatto” negli sport, andiamo, come nella fiaba del pifferaio magico, verso il precipizio. Non ci salveranno i bonus da 600 euro. Guardiamo il dito invece della luna. Occorre per i prossimi 2 anni ridisegnare uno sport con “nuove normalità”, aspettando il “rinascimento”, magari su basi diverse. Occorre remare nella stessa direzione e cercare una visione. Tatticismi non ne servono. Servono strategie. E nessuno pensi di vincere da solo. Perché perderemmo tutti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***