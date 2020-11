AVELLINO – CATANIA: probabili formazioni, Santurro o Confente a protezione dei legni?

Ipotesi di formazione per il match Avellino-Catania, valevole per la 13ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi allo stadio “Partenio-Lombardi” con inizio posticipato alle ore 17:30.

Scelte obbligate per Piero Braglia, il quale tra squalifiche, infortuni e positività al Covid-19 avrà a disposizione 17 effettivi dell’organico della prima squadra. Pertanto nel 3-4-3 di partenza toccherà a Leoni difendere la porta irpina, con Nikolic, Miceli e Dossena in difesa, Rizzo, Ciancio, De Francesco e Burgio collocati a centrocampo e Bernardotto, Maniero e Fella a comporre il tridente offensivo.

Tra le fila etnee non saranno della partita Martinez, Tonucci, Pellegrini, Izco, Vicente, Dall’Oglio, Piccolo e Gatto (fuori lista Arena). Schierati probabilmente con il 3-5-2 scenderebbero in campo uno tra Santurro e Confente in porta, Silvestri, Claiton e Zanchi in difesa, Calapai (Albertini), Rosaia, Welbeck (Maldonado), Biondi e Pinto a centrocampo e il tandem offensivo Pecorino-Reginaldo a completare l’undici di partenza.

Direzione di gara affidata al signor Feliciani della sezione AIA di Teramo, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon di Lovere e Cataldo di Bergamo e dal IV ufficiale Catanoso di Reggio Calabria. L’incontro sarà visibile online su Eleven Sports e radiofonicamente su Radio Fantastica (FM 89.2).

