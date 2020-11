CONDO’ (D.S. Vibonese): “Vittoria con dedica a Caffo, a Catania cercheremo di ottenere il massimo possibile”

Dopo le parole del preparatore atletico Giovanni Saffioti nel post-gara col Potenza, riportiamo le dichiarazioni del Direttore Sportivo della Vibonese Luigi Condò, speranzoso di far bene anche mercoledì sera a Catania nonostante l’emergenza Covid:

“I ragazzi hanno dimostrato di essere uomini anche in un momento di grande difficoltà numerica. Ne sono veramente felice. Non abbiamo fatto ancora nulla, continueremo a lavorare a testa bassa anche perchè mercoledì ci attende un’altra gara importante col Catania. Sarà una partita difficilissima ma noi facciamo un passo alla volta, conoscendo i nostri limiti e cercando di lavorare giorno dopo giorno per migliorarci. In vista di mercoledì rientra anche il nostro allenatore che è una pedina fondamentale. Lavoreremo per arrivare preparati a questa gara, cercando di ottenere il massimo possibile”.

“Domenica abbiamo messo l’anima in campo, combattendo su tutti i palloni, facendo anche qualche trama di bel gioco. Elogio soprattutto il discorso caratteriale e umano dei ragazzi. Dedichiamo la vittoria al Presidente Caffo che ha creato questa bella squadra ed un gruppo di persone perbene, di gente capace. Va a lui tutto il merito, sperando di averlo prima possibile insieme a noi, rivolgendo una dedica anche al dirigente Saverio Mancini, che da diverso tempo lotta con il Covid”.

