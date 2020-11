MARTINEZ: vittoria con dedica di Confente

Miguel Martinez stava attraversando un grande momento a livello personale, ma il Covid lo ha fermato sul più bello. Così, ad Avellino, ha difeso i pali Alessandro Confente, che il Catania ha prelevato in prestito dal Chievo Verona.

Al termine del vittorioso match di Avellino, oltre a commentare le emozioni dell’esordio in maglia rossazzurra, Confente ha aggiunto: “Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia ragazza, ma soprattutto a Miguel. Lo dico con il cuore. Io e lui abbiamo un ottimo rapporto. Mi spiace quanto successo specialmente per il momento che stava vivendo. Io sono il primo che gioisco quando lui fa bene, sono convinto che adesso anche lui stia gioendo per me. Lo aspetto prima possibile in campo”.

