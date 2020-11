TERAMO: i convocati in vista del Catania. Assenti Birligea, Lasik e Gerbi

Dopo essere intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Teramo Massimo Paci ha diramato la lista dei convocati per il confronto casalingo con il Catania. Non saranno a disposizione del tecnico Birligea, Gerbi e Lasik (lesione bicipite femorale). C’è l’ex di turno Bombagi. Recupera Viero. Anche l’ultimo giro di tamponi è risultato negativo per l’intero gruppo squadra. Di seguito la lista completa dei 22 convocati:

PORTIERI – 22 Lewandowski, 1 Valentini.

DIFENSORI – 24 Celentano, 23 Diakite, 27 Di Matteo, 33 Iotti, 26 Piacentini, 5 Soprano, 3 Tentardini, 4 Trasciani.

CENTROCAMPISTI – 6 Arrigoni, 10 Bombagi, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 7 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.

ATTACCANTI – 32 Bunino, 14 Minelli, 11 Pinzauti.

