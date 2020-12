EX ROSSAZZURRI – Argurio: “Lucarelli grande allenatore. Lotta a due per la vetta. Terzo posto, vedo bene tre squadre tra cui il Catania”

Ai microfoni di Taca La Marca è intervenuto l’ex Direttore Sportivo del Catania Cristian Argurio, soffermatosi anche sulla prima parte di stagione in Serie C. In relazione al raggruppamento meridionale, Argurio elogia in particolare il lavoro svolto dall’ex rossazzurro Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana:

“La Ternana merita assolutamente il primato, i numeri sono dalla sua parte, miglior attacco e difesa del campionato. È stata allestita una squadra in maniera eccezionale, con un Presidente ambizioso che vuole portare avanti un grande progetto, dalla visione innovativa e rivolto verso il futuro con grandi idee e propositi. Lucarelli, con il quale ho avuto il piacere di lavorare a Catania, sempre viene esaltato per il suo carisma e la sua personalità ma sta dimostrando di avere anche una mentalità vincente, di essere un grande allenatore, oltre che un abile gestore dello spogliatoio che oggi più che mai, in generale, non è comunque una cosa facile. La sua Ternana gioca un bel calcio, con approcci sempre importanti alle sfide”.

“L’equazione “la squadra forte vince sicuro”, non è così nel calcio anzi spesso non avviene proprio perché ci sono tante variabili e l’allenatore è estremamente importante in questo. Ovviamente il campionato non è chiuso, sei punti non possono far stare tranquilli la Ternana e non possono demoralizzare il Bari, che sarà la vera antagonista per la vittoria finale. Per la lotta al terzo posto vedo bene Avellino, Catanzaro e Catania e poi potrebbero essere delle mine vaganti Juve Stabia, Palermo, Turris e Teramo. Naturalmente vorrei precisare, e vale per le analisi di tutti i campionati, che adesso inizierà il calciomercato e di conseguenza ci saranno dei cambiamenti nelle squadre che magari potrebbero modificare anche l’andamento delle cose”.

