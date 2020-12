VERSO POTENZA – CATANIA: ultima trasferta del 2020, obiettivo proseguire la serie utile

Da Viterbo a Potenza. Le ambizioni del Catania passano da un nuovo impegno esterno, l’ultimo in calendario del 2020 rossazzurro. In terra lucana si insegue il terzo successo di fila fuori casa dopo aver ben figurato con Avellino e Viterbese. Raffaele e i suoi ragazzi hanno messo nel mirino il terzo posto attualmente occupato dal Teramo con 26 punti, obiettivo che passa inevitabilmente dal doppio turno pre-natalizio di campionato: prima la trasferta di Potenza cui seguirà lo scontro diretto casalingo con il Catanzaro.

Mister Raffaele – assieme al suo vice Giuseppe Leonetti – tornerà a sedersi sulla panchina dello stadio “Viviani”, ma stavolta lo farà da avversario. Dopo aver condotto per mano il Potenza ai vertici del campionato, il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto è ripartito da Catania con energia e rinnovato entusiasmo nell’anno zero del sodalizio etneo. Risultati e prestazioni gli stanno dando conto e soddisfazione del lavoro svolto sinora, ragion per cui si è chiamati a proseguire nel solco della continuità. I rossazzurri vengono da sei risultati utili e proveranno ad allungare la striscia positiva nelle rimanenti gare dell’anno solare.

Di contro il Potenza cercherà di vendere cara la propria pelle al cospetto di una compagine, quella etnea, indubbiamente di caratura tecnica superiore. I lucani hanno perso sei delle ultime sette partite, detengono la peggior difesa del Girone C di Serie C con 28 reti subite e per di più non vincono in casa dalla prima di campionato (2-1 al Catanzaro). L’impegno di certo non sta venendo meno ma è alquanto evidente che l’organico a disposizione di Eziolino Capuano presenti carenze di natura strutturale. Per di più il tecnico originario di Pescopagano dovrà correre ai ripari alla luce delle numerose assenze nel reparto avanzato. In dubbio l’impiego di Pietro Cianci, principale riferimento offensivo della squadra con 10 reti all’attivo.

