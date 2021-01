EX ROSSAZZURRI: Serie C, Curiale e Antenucci nella Top 11 della 20/a giornata

Due ex calciatori del Catania figurano in due diverse Top 11 della 20/a giornata del girone C di Serie C realizzate dalle redazioni di tuttomercatoweb.com e tuttoc.com. Spazio, nel primo caso, all’attaccante del Bari Mirco Antenucci: “In queste settimane – si legge – era stato stranamente contestato da una parte della tifoseria, ma è notorio che nei momenti difficili vadano in discussione i calciatori più carismatici e importanti. Si è tappato le orecchie e, da grande attaccante per la categoria, ha riportato il sorriso in casa biancorossa con una pregevole doppietta”.

In merito a Curiale, viene evidenziato il fatto che “si dimostra decisivo all’ultimo respiro e firma una vittoria di vitale importante per i giallorossi. Rapace d’area mette a segno la rete che vale tre punti d’oro, in attesa del recupero con la Viterbese proietta i calabresi al terzo posto in classifica”.

Antenucci è attualmente in testa alla classifica marcatori con 11 reti all’attivo, mentre Curiale ha messo a segno il terzo gol in questo campionato.

