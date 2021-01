VERSO CATANIA – MONOPOLI: Raffaele, quinto confronto con il Gabbiano. Caccia al tris di vittorie

Se i precedenti tra il Catania e l’allenatore del Monopoli Giuseppe Scienza sono in perfetto equilibrio, lo stesso non può dirsi relativamente ai confronti tra mister Giuseppe Raffaele e la formazione biancoverde. Si registrano, in questo senso, ai tempi di Raffaele seduto sulla panchina del Potenza l’1-1 risalente al torneo di Lega Pro 2018/19 al “Veneziani”; il pesante 3-0 inflitto dai pugliesi al Potenza il 27 ottobre 2019 in campionato; la vittoria lucana per 4-2 in Coppa Italia Serie C datata 6 febbraio 2019. Successivamente, col Catania, nuovo successo per il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto: 1-0 a Monopoli con realizzazione di Silvestri.

RAFFAELE VS MONOPOLI

Vittorie: 2

Pareggi: 1

Sconfitte: 1

Gol fatti: 6

Gol subiti: 6

Differenza reti: =

