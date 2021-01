MERCATO: gli occhi dell’FC Messina sul rossazzurro Arena

Proprio ieri abbiamo sentito telefonicamente il procuratore del ragazzo, Daniele Sorintano, il quale proverà a piazzarlo in un club professionistico. Se così non sarà, risoluzione del contratto e trasferimento in Serie D. Proprio nel mercato di D si muove qualcosa per l’attaccante Alessandro Arena, con l’FC Messina allenato da Pino Rigoli che, dopo avere messo a segno il colpo Francesco Lodi, potrebbe tesserare il ragazzo classe 2000 secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com.

