ESCLUSIVA – Anastasi: “Catania, adesso incide molto l’aspetto mentale e bisogna porsi l’obiettivo secondo posto”

Il Catania torna in campo per affrontare la Virtus Francavilla, avversaria al “Massimino”. Per l’occasione abbiamo sentito il doppio ex Valerio Anastasi, catanese che ha indossato la maglia rossazzurra nella stagione 2016/17 e quella biancazzurra nel 2018/19. Ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com ha espresso le sue considerazioni su entrambe le squadre, in particolare il Catania, ritenendo molto positivo fin qui l’operato di Raffaele in panchina.

Valerio, so che da un pò di tempo sei operativo nell’ambito della gestione di calciatori e dello scouting. Come ti trovi nello svolgimento di quest’attività?

“Il lockdown non mi ha molto facilitato il colpito, visioniamo tanto materiale video. Cerchiamo di fare qualche operazione. Settimana scorsa ho sentito proprio il Direttore Pellegrino per un ragazzo che sto gestendo ma, chiaramente, in una situazione di passaggio alla nuova società è tutto fermo, ci risentiremo più avanti. Comunque non mi posso lamentare malgrado l’emergenza Covid, stiamo seminando abbastanza bene. Mi piace molto quest’attività”.

Hai avuto modo di seguire il percorso del Catania in questo campionato?

“Adesso la squadra si è ripresa in classifica dopo un periodo un pò così. La gara di Palermo è stata forse una delle peggiori. I rosanero a dire la verità meritavano qualcosa in più, ma il pareggio alla fine ci stava. Da quella partita il Catania si è ripreso, iniziando a produrre una serie convincente di risultati. Adesso deve fare i conti con tanti impegni ravvicinati. Questo aspetto incide parecchio perchè ti alleni molto meno, è tutto un continuo recuperare le energie. Un discorso molto mentale soprattutto, perchè non prepari bene le gare e giochi praticamente subito. Devi essere molto forte mentalmente, ma mi pare che da questo punto di vista il Catania ci sia. Anche l’organico è di buon livello ed è stato rafforzato sul mercato, con Di Piazza che è ripartito subito forte”.

I tifosi sognano il secondo posto, credi che per il Catania sia un obiettivo raggiungibile?

“La Ternana in vetta è ovviamente impossibile da raggiungere, ma arrivare terzi-quarti rientra nelle possibilità dei rossazzurri. Considero anche l’ipotesi secondo posto. Il Catania ha due partite da recuperare, ma è pur vero che bisogna vincerle. Potenzialmente la squadra di Raffaele può centrare la seconda posizione, deve porsi quest’obiettivo perchè i biancorossi sono in difficoltà. Chiudere secondi ti cambia. Ti farebbe riposare tanto in vista dei playoff, il che può non essere propriamente un vantaggio ma quest’anno, con tante gare di fila, arrivare ai playoff facendo allenamenti e scarico avendo più tempo a disposizione può essere importante. Mai come adesso il miglior piazzamento possibile conta”.

La Virtus Francavilla la conosci bene, formazione scorbutica da affrontare…

“Cambiano gli interpreti ma la squadra è sempre rognosa, l’allenatore è rimasto al timone della Virtus. Partita da non sottovalutare. Dopo più giorni d’inattività il Catania, soprattutto nei primi minuti di gioco, dovrà alzare i ritmi cercando di far capire da subito che la partita si deve vincere. Il momento di forma del Francavilla è buono, ha avuto un periodo di appannamento ma ultimamente sta bene e fa gol. E’ il solito Francavilla che poi il suo settimo-ottavo posto lo raggiunge sempre. Cercano di non creare aspettative dicendo di puntare alla salvezza, ma in realtà ci tengono a fare i playoff. Il presidente in primis. Hanno perso Perez ma si sono ritrovati Ciccone, ragazzo con cui ho giocato a Messina. Ha qualità, aveva bisogno di tempo. Ha avuto subito un impatto positivo siglando anche un gran gol. Nell’organico biancazzurro c’è Vazquez che è una garanzia e potrebbe salire di categoria secondo me. Adesso stanno macinando punti. Sarà, inoltre, una partita speciale per Albertini e Sarao che hanno giocato nella Virtus. Soprattutto Albertini, che è stato anche capitano della Virtus per tanti anni. Vorranno fare bella figura di fronte ai vecchi dirigenti e compagni, daranno tutto”.

Dopo il Francavilla i rossazzurri se la vedranno con Ternana e Bari, c’è il rischio magari inconscio che il Catania abbia già la testa rivolta ai successivi impegni?

“Quando entri in campo non fai lo scatto in meno per riposare, dai tutto perchè sai che è una partita da vincere. Poi sarà eventualmente l’allenatore a stabilire chi far giocare e se, eventualmente, adottare il turnover. Al di là di chi giocherà e delle assenze, comunque, il Catania adesso ha una rosa lunga e con i giusti ricambi potrà affrontare questo tour de force”.

A proposito di Raffaele, Catania è la piazza giusta per lui?

“Lo sta dimostrando. Ha un’idea di calcio molto precisa che non si sviluppa dall’oggi al domani. Il Catania ha trovato l’amalgama per giocare secondo la propria filosofia. Inizialmente ha fatto fatica, ma era naturale. Adesso invece la squadra ha ingranato, recependo le direttive del mister orientate verso un certo modo di giocare basato sul ritmo e la spinta sulle corsie esterne. Il cammino lo vedo più in discesa per il Catania con giocatori di qualità che possono fare davvero molto bene in campionato. I meriti sono anche di Pellegrino che ha scelto allenatore e giocatori. La piazza voleva Lucarelli, non si è trovata una soluzione con lui ed ha optato per Raffaele, con tante partenze eccellenti. I risultati gli stanno dando ragione”.

Qualcuno sostiene che con l’avvento di Tacopina si dovrà puntare al salto di categoria l’anno prossimo, ma questa stagione può ancora riservare delle sorprese?

“Sicuramente sì, non si può mai dire nulla finchè il campionato non finisce. Il Catania è in corsa, la Reggiana ha vinto i playoff lo scorso anno e, secondo me, in pochi se lo aspettavano. A fine anno si trarranno le conclusioni, però io non butterei questi quattro mesi che possono essere utili anche per ripartire nell’eventualità di una permanenza in Lega Pro, facendo in modo che l’anno prossimo sia veramente quello giusto per lasciare questa categoria”.

