LA SICILIA – EX ROSSAZZURRI: Mascara e Lodi avversari in Serie D

Due ex giocatori del Catania che con le loro giocate hanno trascinato i rossazzurri verso successi indelebili si affrontano domenica nel campionato di Serie D. Il Troina allenato da Beppe Mascara da una parte, il FC Messina in cui milita il centrocampista Francesco Lodi dall’altra. Non hanno mai giocato insieme ma, come sottolineano entrambi al quotidiano La Sicilia, “sarebbe stato bellissimo”. Aggiungendo che “sarà un confronto leale, poi ci saluteremo con affetto”. “Mascara – accenna Lodi – è stato un trascinatore del Catania, un leader che ha il record di gol in A con la maglia etnea segnando gol impossibili”. E’ lo stesso pensiero di Mascara nei confronti di Lodi, ricordando le sue prodezze in rossazzurro ma anche il rapporto d’amicizia che li lega.

