BIONDI: ko in casa all’esordio con la maglia del Pordenone

Pordenone sconfitto dal Vicenza tra le mura amiche, in occasione della 21/a giornata del campionato di Serie B. Sorridono i biancorossi che incamerano tre punti fondamentali in chiave salvezza. I padroni di casa cedono l’intera posta in palio agli avversari che, dopo avere subito il gol del pari all’87, appena un paio di minuti più tardi trovano il 2-1 con Giacomelli. Esordio amaro per l’ormai ex rossazzurro Kevin Biondi, subentrato al 57′ a Zammarini facendo comunque la sua parte.

